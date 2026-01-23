Rejet de l’initiative bernoise sur la formation par une commission

La commission compétente du Grand Conseil bernois rejette à une courte majorité l’initiative sur la formation. Le texte demande que le canton et les communes mettent suffisamment de ressources financières, de personnel enseignant et de personnel spécialisé qualifiés pour assurer une formation de haute qualité.

(Keystone-ATS) La Commission de la formation (CFor) se rallie à la proposition du Conseil-exécutif. Elle estime que les requêtes formulées dans cette initiative, qui demande une modification de la Constitution, sont déjà ancrées au niveau légal et par voie d’ordonnance. Elle renonce également à soumettre un contre-projet.

Elle rappelle que seules des personnes formées sont appelées à enseigner. Il est demandé aux personnes qui ne disposent pas de la formation adéquate d’obtenir la qualification requise dans un délai raisonnable. Le personnel enseignant non qualifié est moins bien payé et son salaire augmente dès l’obtention du diplôme.

Une forte minorité soutient l’initiative, précise vendredi le canton de Berne. Elle estime que la formation est le socle de la société, de l’économie et de la prospérité et que la place marginale qui lui est accordée dans la Constitution ne va pas en ce sens.

L’initiative munie de plus de 20’000 signatures avait été déposée à la Chancellerie d’Etat en août 2024 par l’association Formation Berne. Pour le comité d’initiative, la formation constitue le fondement de la société.