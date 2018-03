Ce contenu a été publié le 4 mars 2018 15:50 04. mars 2018 - 15:50

La SSR a entendu les critiques de ceux qui ont voté oui à «No Billag», a dit en substance son patron Gilles Marchand. Les premières réactions montrent un attachement au service public, mais aussi un besoin de réformes.

Sitôt connue la première estimation qui donne l’initiative largement battue, Nicolas Jutzet, du comité d’initiative «No Billag», affirme que «le résultat d’aujourd’hui n’est pas tellement important»

Pour le député démocrate-chrétien Dominique de Buman, président de la Chambre basse, «le débat sur un service public fort est clos. Mais le résultat de la votation n'est pas un blanc-seing. Il y a des efforts à faire sur le plan de la gestion et de la bonne gouvernance». Et d’ajoute. «le signal est clair. Le peuple a reconnu qu'un produit comme celui proposé par la SSR et les radios et télés locales a un prix».

«La SSR a l’intention de bouger»

De côté de la SSR (dont swissinfo.ch est une des unités d’entreprise), on voit dans ce vote «un signe fort pour le service public, les radios et télévisions régionales privées ainsi que la société suisse».

«Le scrutin n'était pas du tout joué d'avance», affirme le directeur Gilles Marchand, saluant le fait que cette initiative ait suscité «un vrai débat, une réflexion profonde. Nous prenons acte du débat, des critiques constructives. La SSR a l'intention de bouger».

Du côté des émetteurs TV régionaux suisses (TELESUISSE), on se dit «heureux et soulagé», mais on estime néanmoins ne pas pouvoir «simplement ignorer ce qui est à l'ordre du jour: la SSR». Selon André Moesch, président de TELESUISSE, «il faut aborder et discuter ouvertement de limitations concrètes de la SSR dans le domaine publicitaire, de l'abandon de certaines chaînes et de la répartition de l'argent de la redevance entre la SSR et les prestataires régionaux».

«Il faut arrêter l’expansion de la SSR»

Pour les éditeurs privés alémaniques (Schweizer Medien), le rejet de «No Billag» est une bonne chose. Mais le rôle et la mission de la SSR doivent être redéfinis. «Il faut arrêter l'expansion de la SSR, écrit la faîtière dans un communiqué. Le politique doit entreprendre très rapidement une révision approfondie de la loi sur la radio et la télévision. La SSR doit avant tout mettre l'accent sur l'information. Et ne pas concurrencer les offres des médias privés, notamment dans le domaine de la publicité en ligne».

Pour l’Union suisse des arts et métiers (USAM), la faîtière des PME, «oui ou non, peu importe - les réformes promises et la cure d'amaigrissement de la SSR doivent intervenir immédiatement!»



De son côté, l'Union des villes suisses (UVS) salue «un résultat clair, qui souligne l'importance pour la Suisse d'une offre de radio et de télévision diversifiée et indépendante. La SSR peut continuer à couvrir largement l'ensemble des régions linguistiques et maintenir son engagement culturel. Elle reste en même temps un employeur important dans les villes».



Et la presse écrite?

Du côté de la Fédération suisse des journalistes (impressum), ce rejet massif «confirme l'attachement des citoyens à des médias de qualité. Mais il faut maintenant s'attaquer de toute urgence à la situation de la presse écrite et des médias en ligne».

Dans les médias privés, «les restructurations se succèdent sans trêve», rappelle le syndicat, citant les coupes chez Tamedia, chez Ringier, à l'ats, chez AZ Medien ou dans le Groupe NZZ. «Au-delà des emplois concernés, c'est la diversité de l'information qui est menacée. Il faut que les dirigeants politiques s'emparent de cette situation inquiétante pour la démocratie et prennent des mesures très rapidement en vue de soutenir financièrement les titres et les journaux en ligne», plaide impressum.



Sur le plateau en direct de la RTS, la députée démocrate-chrétienne Géraldine Marchant-Balet a estimé que la population avait «pris conscience des dangers de No Billag».

Au Tessin, canton présenté comme le plus incertain, l'initiative capote aussi.

De son côté, la députée UDC (droite conservatrice) Céline Amaudruz se dit bonne perdante.

L’UDC «en avance sur son temps»

Dans les rangs de l’UDC justement, le seul grand parti qui avait appelé à soutenir «No Billag», la députée Nathalie Rickli dit n’être «jamais partie du principe que l'initiative serait acceptée». Pour elle, le texte était trop radical pour récolter une majorité de suffrages. Reste que le scrutin a des retombées positives: il a ouvert la discussion autour de la SSR. «Nous étions en avance sur notre temps», commente la parlementaire en faisant référence à des revendications exprimées depuis longtemps par son parti.

