Rejet du recours contre l’initiative sur le salaire minimum à Berne
La préfecture de Berne-Mittelland a déclaré valable l'initiative sur le salaire minimum dans la ville de Berne. Elle a rejeté dans son intégralité un recours déposé par trois associations économiques et un particulier.
(Keystone-ATS) Le montant du salaire minimum prévu de 23,80 francs est conforme aux critères du droit fédéral, relève la préfecture dans un communiqué diffusé vendredi. Le texte ne contrevient pas non plus à la liberté économique. La préfecture considère l’introduction d’un salaire minimum comme une mesure de politique sociale admissible.
Lancée par une alliance de gauche, cette initiative communale demande l’introduction d’un salaire minimum de 23,80 francs de l’heure en Ville de Berne. Le Conseil municipal avait déclaré valable l’initiative en janvier dernier.