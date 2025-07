Relève dans les soins: partenariat entre le CNP et la HE-Arc Santé

Keystone-SDA

Le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) et la Haute Ecole Arc Santé (HE-Arc Santé) ont signé jeudi un partenariat stratégique pour former, innover et rendre la psychiatrie plus visible. L'objectif de cette convention est de répondre aux enjeux de santé mentale et à la relève dans les soins infirmiers.

(Keystone-ATS) « Ce partenariat donne un cadre formel à une coopération déjà active », ont indiqué les deux institutions. Ces dernières années, le CNP et la HE-Arc Santé ont multiplié les synergies avec une participation à des projets de recherche, une co-construction d’offres de formation continue et un encadrement de travaux de bachelor sur des thématiques issues du terrain.

« Ces synergies permettent de mieux adapter les contenus pédagogiques aux réalités du terrain et de mieux outiller les futurs professionnels face aux défis actuels de la santé mentale », peut-on lire dans le communiqué.

Susciter des vocations

Dans un contexte de pénurie de personnel infirmier, le partenariat vise à susciter des vocations en psychiatrie. En renforçant une perspective en santé mentale dans les cursus et en exposant les étudiants à la richesse et à la diversité des pratiques psychiatriques, le CNP et la HE-Arc Santé espèrent renforcer l’attractivité de cette spécialité.

Pour les deux institutions, « la formation en éducation thérapeutique du patient, enrichie par une approche spécifique à la santé mentale, en est un exemple concret. Il s’agit d’une approche innovante, où terrain clinique et cadre académique se croisent dès la formation initiale ». Ce partenariat va contribuer également à changer les regards sur la psychiatrie et à en faire une composante essentielle de la santé publique.