Relations entre Berne et Pretoria saluées

Keystone-SDA

Le Conseil fédéral in corpore a reçu mercredi à Berne le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Ce dernier et Karin Keller-Sutter ont salué l'engagement de la Suisse et de l'Afrique du Sud en faveur du multilatéralisme et de la résolution des conflits.

(Keystone-ATS) L’histoire montre qu’il y a aussi eu des «périodes sombres» dans les relations entre les deux Etats, a déclaré Mme Keller-Sutter mercredi lors d’un discours à l’issue d’une cérémonie sur la Place fédérale, en faisant allusion à l’époque de l’apartheid. Elle s’est donc réjouie des relations variées et vivantes qui existent aujourd’hui. L’Afrique du Sud est d’ailleurs la principale destination des investissements directs suisses en Afrique.

Les deux pays sont multiculturels et multilingues, a poursuivi la présidente de la Confédération: «Cela nous a appris l’importance du compromis». Grâce à son histoire, l’Afrique du Sud est bien placée pour aider d’autres Etats à trouver des solutions pacifiques aux conflits.

Résolution des conflits

Mme Keller-Sutter a annoncé que la Suisse et l’Afrique du Sud souhaitaient renforcer leur coopération dans le domaine de la médiation. Les ministres des Affaires étrangères des deux Etats devaient signer une déclaration d’intention à ce sujet. D’autres accords seront conclus dans les domaines du commerce, de la formation continue et de la culture.

La visite de Cyril Ramaphosa est la première visite d’Etat d’un président sud-africain en Suisse. Ce dernier a expressément rappelé dans son discours les mérites des opposants suisses à l’apartheid. Leur solidarité a été la semence de l’amitié actuelle entre les deux Etats, a estimé le président.