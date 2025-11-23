Rencontre «productive» entre Washington et Kiev à Genève

Keystone-SDA

La rencontre entre les Etats-Unis et l'Ukraine dimanche à Genève est "productive", ont estimé devant la presse le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio et le chef de l'administration présidentielle ukrainienne Andreï Yermak.

(Keystone-ATS) «Nous avons fait de bons progrès», a relevé M. Rubio. Et d’estimer que la rencontre est probablement «la plus productive et significative depuis le début de ce processus».

Il reste encore du travail à faire, a-t-il toutefois averti. Et de préciser que des ajustements point par point sur le plan de Donald Trump sont en cours de discussion.

M. Yermak a aussi qualifié la rencontre de «très productive». «Nous allons continuer à travailler dans les prochains jours», a-t-il ajouté, en notant que «le dernier mot reviendra à nos dirigeants».

Les discussions se poursuivent.