Rencontre Zelensky-Poutine: Macron plaide pour Genève

Keystone-SDA

La rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine devrait avoir lieu en Europe, a indiqué le président français Emmanuel Macron. Il plaide pour qu'elle se tienne à Genève.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Plus qu’une hypothèse, c’est même la volonté collective», a déclaré M. Macron dans un entretien diffusé mardi sur LCI, interrogé sur la tenue en Europe de cette rencontre annoncée à l’issue de la réunion à Washington entre Donald Trump et plusieurs dirigeants européens.

«Ce sera un pays neutre, et donc peut-être la Suisse, je plaide pour Genève, ou un autre pays. La dernière fois qu’il y a eu des discussions bilatérales, c’était à Istanbul», a-t-il rappelé.

Sur la sécurité de l’Ukraine, le chef de l’État a annoncé l’organisation, avec le Royaume-Uni, d’une réunion dès ce mardi à midi de la ‘coalition des volontaires», «les 30 pays qui travaillent sur des garanties de sécurité pour les tenir au courant de ce qui a été décidé».

