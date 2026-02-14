Renens: zoom sur des maisons insolites à la Ferme des Tilleuls

Keystone-SDA

A Renens, la nouvelle exposition de la Ferme des Tilleuls invite à la découverte de maisons insolites. Ces architectures sans architectes ont été imaginées et construites par des utopistes qui aujourd'hui les habitent. A voir jusqu'au 21 juin.

2 minutes

(Keystone-ATS) L’exposition «Maisons-mères – Architectures utopiques et concrètes» explore des univers connus et préservés, comme le Jardin des Tarots où Niki de Saint Phalle a vécu en Toscane. Elle montre aussi des environnements disparus ou jamais dévoilés. Conçue par le réalisateur de documentaires Philippe Lespinasse, elle présente près de 60 demeures devenues des oeuvres d’art.

Point de départ: la maison de «Celle qui peint», alias Danielle Jacqui, sise à Roquevaire dans le sud de la France. Cette demeure est recouverte de peintures, céramiques et sculptures. A l’image du fameux ORGANuGAMME, oeuvre inclassable offerte à la ville de Renens et exposée dans la cour de la Ferme, l’espace culturel de la commune.

Cette maison de Roquevaire, pépite architecturale de l’arrière-pays marseillais, est en cours de classement, bien qu’elle ne réponde à aucun critère. Et elle n’est pas la seule.

Tour du monde

L’exposition propose un tour du monde de ces aventures constructives, qui n’entrent dans aucune case. Elles n’ont de style que le fait main, que l’humain, loin de toute uniformisation.

Ces maisons-baleines, maisons-coquillages ou château-mystère jouent avec les équilibres et les formes. Les fadas, les zinzins, les utopistes qui les habitent ont autre chose à faire qu’écouter ce qu’on pense d’eux, souligne le dossier de presse.

Photos et maquettes

Maquettes, modèles réduits, images d’archives glanées partout dans le monde et photographies documentaires nourrissent l’exposition. L’ensemble témoigne de la diversité des destins de ces demeures ainsi que de leur difficile survie dans des sociétés ultra normées.

Une place de choix est réservée au photographe Mario Del Curto qui documente depuis près de 40 ans ces architectures singulières. Il a été mandaté par la Fermes des Tilleuls pour photographier plusieurs environnements suisses peu ou pas connus. Il emmène le visiteur à la rencontre d’auteurs suisses comme Erwin Schatzmann à Winterthour ou Christophe Magnin à Sorens (FR). L’exposition s’accompagne de visites guidées, d’ateliers et de projections.