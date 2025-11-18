Renens (VD): accusé d’assassinat pour avoir tué son ex-compagne

Keystone-SDA

Une nouvelle affaire de féminicide passe mardi devant la justice vaudoise. Un homme de 25 ans comparaît devant le Tribunal criminel de Lausanne pour avoir poignardé à mort son ex-compagne, qui venait de le quitter et à qui il devait de l'argent.

(Keystone-ATS) La victime, âgée de 23 ans, a été tuée en mai 2023 à Lausanne, d’un coup de couteau de cuisine dans la gorge alors qu’elle se trouvait dans sa voiture. Son agresseur s’était lui-même rendu à la police.

Cela faisait plusieurs mois que la victime était surveillée, harcelée et privée de ses amis par cet homme, avec qui elle était en couple depuis 2019. Elle lui réclamait aussi le remboursement d’environ 37’000 francs. De l’argent qu’elle avait hérité à la mort de son père et qu’elle avait prêté à son compagnon, sans jamais obtenir de remboursement. Le prévenu, un Serbe arrivé en Suisse en 2011, est accusé d’assassinat.

Violent et manipulateur

Durant l’instruction, les personnes qui le connaissent, y compris des proches, l’ont décrit comme «bagarreur», «manipulateur», «mythomane», «possessif», «glandeur», «flambeur» ou encore «profiteur», a listé la présidente de la Cour, en ouverture d’audience.

Ce profil a été confirmé par une ancienne compagne du prévenu, avec qui elle a eu un fils, et appelée mardi à témoigner. Elle a raconté avoir été «sous l’emprise» de cet homme, lequel profitait de son argent, la coupait de ses amis, la frappait et lui infligeait des contraintes sexuelles.

Face à ses juges, l’accusé a reconnu avoir agi «comme un monstre». Il n’est toutefois pas parvenu à expliquer son crime, ni le calvaire qu’il a fait subir à ces femmes. «Je n’étais pas moi-même. J’étais fou, immature, débile», a-t-il répété tout au long de son interrogatoire. Selon lui, c’est la prison qui lui a permis «d’apprendre» et de «trouver des repères.»

Recherche glaçante

Le jour du crime, il avait effectué différentes recherches sur internet, notamment sur «comment tuer rapidement avec un couteau». Il avait ensuite «appâté» sa victime en lui faisant miroiter la vente d’une voiture afin de rembourser une partie de ses dettes.

Après avoir donné le coup de couteau fatal, il avait appelé la police et déclaré avoir «planté sa copine». La jeune femme était décédée quatre jours plus tard au CHUV.

Pour le Ministère public, le prévenu a tué la jeune femme lorsqu’il a compris qu’elle ne se remettrait pas en couple avec lui et qu’il allait perdre tous les avantages financiers de sa relation. Le procès se poursuit jusqu’à mercredi.

Rassemblement

Mardi matin, une cinquantaine de personnes étaient présentes dans le public pour soutenir les proches de la victime. Un rassemblement a aussi été organisé devant le tribunal de Renens, initié par la Grève féministe Vaud et le groupe lausannois d’Offensive contre les féminicides.

Dans un communiqué, les deux organisations ont dénoncé «un système défaillant» et «un manque criant de moyens et de prévention» pour lutter contre les violences faites aux femmes. Selon leur décompte, 27 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l’année en Suisse.