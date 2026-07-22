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Renommé Magic Parc, le centre de loisirs de Rennaz rouvre cet été

Keystone-SDA

Site de loisirs emblématique du canton de Vaud, le centre de Rennaz va bientôt rouvrir. Après la faillite de Fun Planet en 2025, il se nomme désormais Magic Parc et propose de nombreuses activités sur un espace de 10'500 m2.

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1 minute

(Keystone-ATS) La date précise d’ouverture n’est pas encore connue, mais elle est prévue dans le courant de cet été. Dans un communiqué, le nouveau Magic Parc indique qu’il se déclinera en des pôles loisirs (bowling, billard, fléchettes, réalité virtuelle, jeux d’arcade, etc), enfants (autos-tamponneuses, mini-golf fluorescent, trampoline, toboggans, etc) et restauration. S’y ajouteront un mur de grimpe et, à terme, un pôle sportif avec fitness et des terrains de padel.

Le Magic Parc prévoit également de recevoir des rendez-vous professionnels et privés, comme des séminaires d’entreprises ou des anniversaires. Des événements particuliers seront aussi organisés durant l’année, notamment lors des vacances et jours fériés.

Interrogé mardi dans 24 heures, le nouveau directeur du centre, Victor Corbillon, dit vouloir attirer plus de 300’000 visiteurs par année. Si aucun montant financier n’a été communiqué, le Magic Parc peut s’appuyer sur plusieurs investisseurs, dont le joueur de tennis Stan Wawrinka.

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