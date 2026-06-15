La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Renouvellement au sein du Comité stratégique de la HEP-BEJUNE

Keystone-SDA

Le ministre jurassien Raphaël Ciocchi va présider le Comité stratégique de la Haute école pédagogique de l'Arc jurassien BEJUNE, l'institution commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel. Le Comité stratégique décide du développement stratégique de l’institution, s'agissant notamment de finances, de réglementations et de structures.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Organe suprême de la HEP-BEJUNE, le Comité regroupe les conseillers d’Etat des départements de la formation des cantons concordataires: le conseiller d’Etat bernois Reto Müller élu ce printemps au sein du Conseil-exécutif et la conseillère d’Etat neuchâteloise Crystel Graf.

Raphaël Ciocchi, qui a fait son entrée au Gouvernement jurassien au 1er janvier, succède à Martial Courtet, communique l’institution de formation lundi. La HEP-BEJUNE accueille chaque année quelque 600 étudiants qu’elle forme aux professions de l’enseignement à tous les degrés de la scolarité obligatoire et postobligatoire.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision