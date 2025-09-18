La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Rente mensuelle de 30 ans décrochée à l’Eurodreams

Keystone-SDA

Une personne chanceuse a décroché le gros lot à l'Eurodreams jeudi soir. Elle a gagné une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans, en cochant les six bons numéros 11, 17, 26, 32, 36 et 37, ainsi que le numéro spécial "dream" 1, a annoncé la Loterie romande.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le pactole a été remporté en France, l’un des huit pays européens proposant ce jeu, précise la loterie alémanique Swisslos. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique.

Le deuxième rang de gain, obtenu avec six numéros gagnants mais sans le numéro «dream», propose une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.

https://jeux.loro.ch/games/eurodreams

