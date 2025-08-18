La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Rentrée scolaire: la Ville de Genève face au défi démographique

Keystone-SDA

Les effectifs scolaires ne cessent de croître, année après année, en Ville de Genève. Ce sont 13'075 enfants qui ont pris lundi le chemin de l'école primaire, 150 de plus qu'en 2024. Depuis 2012, le nombre d'élèves à l'école primaire a augmenté de 21%.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Les infrastructures scolaires sont sous tension. Pour répondre à l’explosion démographique, deux importants chantiers ont démarré, indiqué devant les médias la conseillère administrative Marjorie de Chastonay. L’un concerne la rénovation et l’extension de l’école Liotard, avec au final la mise à disposition de 25 salles de classe.

L’autre grand chantier concerne la nouvelle école des Vernets. La fin des travaux était prévue au printemps 2026 et devait coïncider avec l’arrivée des nouveaux habitants du quartier. Malheureusement, le chantier a pris du retard, a relevé Mme de Chastonay. L’établissement n’accueillera des élèves qu’en 2027.

Pavillons provisoires

Face à ce contretemps, causé notamment par des livraisons tardives de certains matériels, la Ville de Genève travaille à des solutions transitoires pour l’année scolaire 2026-2027. Des pavillons provisoires abritant 12 classes seront ainsi installés à la rue Boissonnas durant une année.

Actuellement, il n’est pas possible de faire l’impasse sur les pavillons qui équipent déjà plusieurs écoles, a souligné Mme de Chastonay. Au niveau des infrastructures, la Ville de Genève prévoit la construction de l’école du Mervelet, qui devrait ouvrir d’ici à 2028. La capacité de l’établissement sera de 17 classes.

Des concours architecturaux seront, en outre, prochainement lancés pour agrandir et moderniser les écoles des Charmilles et de Charles-Giron. Un crédit d’une cinquantaine de millions de francs permettra, en outre, de financer la rénovation et l’agrandissement de 28 restaurants et réfectoires scolaires d’ici à 2030.

