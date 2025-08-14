Rentrée scolaire à Neuchâtel: 19’761 élèves sans smartphone

Keystone-SDA

Quelque 19'761 élèves et 2142 enseignants reprennent lundi le chemin de l’école obligatoire dans le canton de Neuchâtel. Le nombre d'écoliers est en léger recul, malgré une hausse en 1ère Harmos. Cette rentrée sera marquée par une interdiction de l’usage des téléphones portables dans l'enceinte scolaire et par des mesures pour améliorer l'orthographe des élèves.

3 minutes

(Keystone-ATS) Neuchâtel va harmoniser la pratique et interdire les téléphones portables ou autres appareils connectés privés dans le cadre scolaire pour tous les élèves des écoles publiques de la scolarité obligatoire. « Cette règle était déjà largement en vigueur dans le canton » mais elle pouvait varier d’un cercle scolaire à l’autre, a déclaré jeudi Crystel Graf, conseillère d’Etat en charge de l’éducation.

Les téléphones portables ou autres appareils connectés privés devront rester éteints et rangés, de manière à être non visibles et non utilisables. « Nous n’avons pas prévu de boîtes de rangement à l’entrée des classes mais les cercles scolaires peuvent le prévoir », a ajouté Crystel Graf.

Par rapport au fait que seuls 36% des élèves neuchâtelois atteignaient les compétences attendues en orthographe lors de la dernière enquête COFO, le canton veut prendre des mesures. « L’attention, portée à l’orthographe, s’arrêtait souvent à la fin du cycle 2, alors qu’il faut tout le temps l’exercer et partir de l’idée qu’elle n’est pas acquise au cycle 3 », a expliqué Serge Ramel, chef du service de l’enseignement obligatoire.

De nouveaux moyens d’enseignement, qui existent déjà pour le cycle 2, vont être produits au niveau romand. Des rituels seront mis en place comme avec une phrase du jour à écrire.

« Il faut donner envie d’apprendre l’orthographe », a ajouté Crystel Graf. En conjonction avec la Semaine de la langue française et de la francophonie en mars 2026, une semaine de l’orthographe sera organisée dans tous les centres scolaires. Des escape games de l’orthographe, des concours et des débats seront notamment mis sur pied.

Classe fermée aux Planchettes

L’évolution du nombre d’élèves dans le canton est en très légère baisse, malgré la présence de 250 élèves ukrainiens et une augmentation des élèves de 1ère Harmos due à un petit babyboom de naissances en 2020-2021.

La classe du collège des Planchettes devra être fermée par manque d’élèves. Les trois élèves concernés rejoindront les classes de la ville de La Chaux-de-Fonds et les enseignants du collège continueront à travailler au sein du Cercle scolaire. Les autorités des communes ont indiqué dans un communiqué qu’elles espèrent qu’il « s’agit d’une fermeture temporaire ».

L’enseignement immersif de l’allemand continue sa progression dans le canton. Il concerne 3’799 élèves (+11,2%), dans 209 classes (+10%).

« Une réussite, d’autant que l’enseignement précoce du français en Suisse alémanique est remis en question », a déclaré Crystel Graf. La conseillère d’Etat « lance un appel à garder le français à l’école primaire outre-Sarine. Il en va de la cohésion nationale. Je ne rêve pas d’un pays où l’on parle en anglais quand on se déplace dans le canton de Berne ».