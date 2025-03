Renversement historique à Soleure, l’UDC cartonne et dépasse le PLR

Keystone-SDA

L'UDC devient le principal parti au Parlement soleurois, selon de premières estimations après les élections cantonales de dimanche. Le parti progresse de cinq sièges pour en compter 26, sur 100.

(Keystone-ATS) Si ces projections de l’Institut de recherche gfs.Berne se confirment, le PLR ne serait plus le premier parti au parlement soleurois pour la première fois depuis plus de 125 ans. Il plafonne à 21 sièges (-1).

Le Centre et le PS perdent eux aussi chacun un siège pour en compter 19, tandis que les Vert’libéraux n’en ont plus que 4 (-2). Les Verts conservent leurs 10 mandats, et les évangéliques gardent leur unique siège, toujours selon ces estimations.