Report d’un réaménagement pour cause de pollution à Peseux (NE)

Keystone-SDA

Une pollution retarde les travaux de réaménagement de la cour du collège des Guches, à Peseux, commune de Neuchâtel. Ils n’ont ainsi pas pu démarrer durant les vacances de Pâques comme prévu. En l'état, aucun danger pour la santé n'est à craindre, selon les autorités.

1 minute

(Keystone-ATS) La cour est recouverte en effet d’un enrobé en goudron qui constitue une couche «étanche et sécurisée», a fait savoir vendredi la Ville de Neuchâtel. Le projet de cour verte devra toutefois être réexaminé à l’aune de l’imprévu, précise le communiqué. Pollué, le sous-sol est formé à partir de remblai datant du début du 20e siècle.

Le cadastre cantonal neuchâtelois des sites pollués, qui recense depuis 2005 les lieux dégradés, ne mentionne pas le remblai en question. Il faut dire que ce cadastre ne rassemble que les sites investigués ou suspectés de pollution, ce qui n’était pas le cas de celui-ci, rappellent les autorités.

Au-delà, la direction du collège, le corps enseignant et administratif ainsi que les parents d’élèves ont été avertis en primeur de la situation. Un panneau d’information sera également installé sur place. Le projet sera réexaminé par ailleurs à la lumière de la nouvelle donne.