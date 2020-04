La liaison ferroviaire entre la Haute-Savoie et la Suisse "Léman Express" va reprendre lundi. Elle avait été remplacée par des bus le temps de la quatorzaine du pôle de régulation d'Annemasse, touché par des cas avérés de Covid-19.

Cette reprise du trafic des trains inquiète Sud-Rail qui rappelle que le département, touché assez tôt par l'épidémie au coronavirus, n'a pas atteint son pic épidémique. Le syndicat "appelle les salariés à faire valoir leur droit de retrait s'ils ne se sentent pas en sécurité".

"Il y a une contradiction à nous dire de venir travailler sans prendre les transports en commun... pour assurer du transport collectif. On ne parle pas des TGV médicalisés ni du fret alimentaire, évidemment", a déclaré à l'AFP Philippe Gauthier, représentant SUD-rail à Annemasse.

Pour la direction régionale de la SNCF, "la quatorzaine est finie, la reprise de la circulation TER entre Annemasse et la partie suisse du Léman Express, qui avait été jusque là remplacée par un service d'autocars, sera assurée par des conducteurs suisses des CFF qui assurent la desserte, même en temps normal".

"La priorité absolue est la sécurité des voyageurs et des collaborateurs. Pour le Leman Express, ça a été mis en application quand il y a eu des cas, on n'a pas hésité", a rappelé à l'AFP la direction.

Et de souligner que la SNCF est "au service de l'Etat pour les missions de service public (...) On essaie de maintenir des liaisons pour les gens qui doivent travailler et on sait que les hôpitaux universitaires de Genève emploient beaucoup de travailleurs frontaliers". "La posture n'a jamais été d'arrêter tous les transports".

