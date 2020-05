Le retour à l'école des élèves lyonnais se fera après le déconfinement de façon échelonnée, par niveau de classe, entre le 14 mai et le 4 juin. Sauf pour les petites et moyennes sections de maternelle, pour qui aucune date n'a été fixée, selon la mairie.

Les enfants scolarisés en grande section de maternelle, CP et CM2 pourront retrouver leurs enseignants et camarades le 14 mai, les CM1 le 25 mai, tandis que les élèves de CE1 et CE2 devront patienter jusqu'au 4 juin, précise un communiqué diffusé samedi.

Pour les enfants de toute petite, petite et moyenne sections de maternelle, "les mesures de distanciation et les gestes barrières étant très complexes à mettre en oeuvre", aucune date n'est actuellement arrêtée, ajoute la mairie.

Selon la configuration des lieux, l'accueil se limitera à quinze élèves par classe au maximum. De 30 à 50% des enfants pourront fréquenter simultanément chaque école, afin de respecter les mesures de distanciation physique prévues dans le protocole national de reprise.

Une rotation de l'effectif par demi-classe permettra une présence des enfants à l'école, en règle générale, sur deux jours d'affilée. L'enseignement sera assuré à distance durant le reste de la semaine.

Renforcement du nettoyage, mise en oeuvre des gestes barrières et port du masque pour les adultes encadrants sont également prévus, comme ailleurs. La restauration scolaire sera assurée avec repas chaud et menu unique sans viande, et réorganisée pour respecter les mesures sanitaires.

La garderie du matin et l'accueil au-delà de 17h30 sont suspendus en revanche jusqu'à la fin de l'année scolaire et les ateliers périscolaires du mercredi ne reprennent pas pour l'heure.

Le retour à l'école se faisant sur la base du volontariat des familles, celles-ci sont invitées à exprimer leur choix via un site internet.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram