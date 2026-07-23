Reprises de feu en France, nouvelles évacuations près de Madrid

Keystone-SDA

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De violents incendies de forêt font rage dans plusieurs régions d'Europe du Sud, notamment dans le sud-est de la France, où plusieurs reprises menacent un village historique, et en Espagne, où de nouvelles évacuations ont été ordonnées près de Madrid.

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(Keystone-ATS) «On est entre 50 et 100 foyers de reprise de l’incendie» dans l’après-midi pour le feu du Var, «alimenté par un mistral» et «par des taux d’humidité particulièrement bas», a déclaré en fin de journée Simon Babre, le préfet de ce département du sud-est de la France.

Plusieurs quartiers du village historique de Cotignac ont de nouveau été évacués, et «la population du coeur du village doit rester confinée», a-t-il ajouté.

Parti mardi à la mi-journée d’un champ, l’incendie a parcouru environ 2700 hectares, et une cinquantaine de maisons ont été impactées, dont 25 détruites, selon un nouveau bilan de la préfecture.

Philippe et Odile Yzombard, un couple de retraités de Cotignac, observent, «désolés» mais aussi «outrés» la progression du feu depuis les hauteurs du village. «Je ne comprends pas», dit Philippe, mettant en cause le manque de moyens aériens, alors que les 500 pompiers mobilisés sur le feu sont assistés de 4 Canadair, 2 Dash et 3 hélicoptères bombardiers d’eau, selon la préfecture.

Sur la façade atlantique, l’incendie parti mercredi à la mi-journée a brûlé 3400 hectares et conduit à 20’000 évacuations, dans le secteur de la forêt des Landes de Gascogne, près du bassin d’Arcachon, une région touristique du sud-ouest de la France déjà frappée par de violents incendies lors de l’été 2022.

Débroussaillage et ligne électrique

Selon la préfète du département de Gironde, Sophie Brocas, «le feu n’est pas encore stabilisé» mais jeudi en fin d’après-midi, il était «contenu au nord de la commune de Lège», qui compte 8.000 résidents permanents mais attire des dizaines de milliers de touristes en période estivale.

Il a pu être déclenché par un chantier de débroussaillage sous une ligne électrique réalisé par un prestataire du gestionnaire du réseau d’électricité Enedis, a-t-on appris jeudi de sources concordantes.

La Commission européenne a annoncé jeudi déployer trois avions bombardiers pour aider à combattre cet incendie, après «l’activation par la France du mécanisme de protection civile de l’UE», selon la commissaire européenne Hadja Lahbib.

Quelque 700 sapeurs-pompiers sont mobilisés contre les flammes, rejoints par des dizaines de militaires et de gendarmes.

En Espagne, la région de Madrid est traversée par les flammes. Les 3500 habitants d’une commune située à 60 km de la capitale espagnole ont été évacués à titre préventif jeudi en raison de la progression d’un incendie de forêt

Aldea del Fresno se trouve tout près d’autres bourgades qui ont déjà été évacuées dans la nuit de mercredi à jeudi dans cette zone située à l’ouest de Madrid, et dont les habitants ont été en grande majorité autorisés à regagner leurs foyers jeudi.

L’incendie le plus important se trouve de l’autre côté de Madrid, dans la province de Guadalajara, à une centaine de kilomètres au nord de la capitale, et a ravagé 32’000 hectares depuis jeudi de la semaine dernière.

Au total, près de 125’000 hectares ont déjà brûlé depuis le 1er janvier en Espagne, selon le Système européen d’information sur les feux de forêt (Effis).

Dans le sud de l’Italie, des dizaines de feux de forêt et de végétation, attisés par le vent chaud, font rage notamment en Sicile.

A ce stade, 2026 se situe au deuxième rang des surfaces brûlées à travers l’Union européenne depuis deux décennies de mesures, d’après les données satellitaires d’Effis analysées par l’AFP. Mais c’est la pire année en France, et parmi les pires en Espagne et en Italie.

Les forêts s’enflamment d’autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs depuis des mois, un phénomène accentué par les récentes canicules exceptionnelles. Selon une étude publiée jeudi par des climatologues du groupe World Weather Attribution, le changement climatique provoqué par les activités humaines rend la sécheresse actuelle plus sévère.