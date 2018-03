Rescapés de l´Holocauste escroqués: aide suisse à Israël

Le porte-parole du ministère israélien de la Justice confirme les informations récemment publiées dans la presse suisse et allemande sur l'enquête ouverte contre l'avocat Israël Perry, actuellement domicilié à Londres. Cet homme de loi israélien aurait abusé de la confiance de nombreux survivants de la période de l'Holocauste. Les autorités israéliennes font état de plus de mille plaintes déposées contre Israël Perry. Des enquêtes sont actuellement en cours en Israël et en Allemagne. Quant à la justice helvétique, zurichoise en l'occurrence, elle a ouvert une procédure pénale pour blanchiment d'argent sale. Aidé par deux hommes d'affaires allemands, l'escroc avançait le petit capital nécessaire aux personnes âgées désireuses de s'inscrire à la caisse de retraite allemande. Mais il empochait les mensualités qui leur étaient destinées. Il aurait ainsi accumulé 180 millions de francs. Une somme mirobolante déposée dans trois banques. A savoir, les filiales suisses de Lloyds, BHF et Morgan Stanley, confirme l'Office fédéral de la police. Qui précise que ces trois établissements se sont annoncés d'eux-mêmes au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. Le ministère israélien a obtenu des autorités suisses le blocage des 180 millions de francs. De son côté, la police israélienne fait aussi valoir que cet argent était promis au blanchiment. Les inspecteurs de la brigade criminelle de Tel-Aviv mettent en ce moment la dernière main à l'enquête avant de transmettre le dossier au parquet. Une demande d'extradition d'Israël Perry devrait être adressée incessamment à la Grande-Bretagne. Cette affaire d'escroquerie sur le dos des rescapés de l'Holocauste n'est pas la première. Mais, vu les sommes détournées et le nombre de victimes, elle est sans aucun doute la plus importante. Simon Léger, Jérusalem

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Rescapés de l´Holocauste escroqués: aide suisse à Israël 04. juillet 2000 - 12:15 L'Etat hébreu a réclamé, et obtenu, l'entraide judiciaire de la Suisse dans une gigantesque affaire d'escroquerie dont ont été victimes des centaines de rescapés de l'Holocauste. Le porte-parole du ministère israélien de la Justice confirme les informations récemment publiées dans la presse suisse et allemande sur l'enquête ouverte contre l'avocat Israël Perry, actuellement domicilié à Londres. Cet homme de loi israélien aurait abusé de la confiance de nombreux survivants de la période de l'Holocauste. Les autorités israéliennes font état de plus de mille plaintes déposées contre Israël Perry. Des enquêtes sont actuellement en cours en Israël et en Allemagne. Quant à la justice helvétique, zurichoise en l'occurrence, elle a ouvert une procédure pénale pour blanchiment d'argent sale. Aidé par deux hommes d'affaires allemands, l'escroc avançait le petit capital nécessaire aux personnes âgées désireuses de s'inscrire à la caisse de retraite allemande. Mais il empochait les mensualités qui leur étaient destinées. Il aurait ainsi accumulé 180 millions de francs. Une somme mirobolante déposée dans trois banques. A savoir, les filiales suisses de Lloyds, BHF et Morgan Stanley, confirme l'Office fédéral de la police. Qui précise que ces trois établissements se sont annoncés d'eux-mêmes au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. Le ministère israélien a obtenu des autorités suisses le blocage des 180 millions de francs. De son côté, la police israélienne fait aussi valoir que cet argent était promis au blanchiment. Les inspecteurs de la brigade criminelle de Tel-Aviv mettent en ce moment la dernière main à l'enquête avant de transmettre le dossier au parquet. Une demande d'extradition d'Israël Perry devrait être adressée incessamment à la Grande-Bretagne. Cette affaire d'escroquerie sur le dos des rescapés de l'Holocauste n'est pas la première. Mais, vu les sommes détournées et le nombre de victimes, elle est sans aucun doute la plus importante. Simon Léger, Jérusalem