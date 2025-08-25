La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Retour à la normale sur la ligne CFF Fribourg-Berne lundi

Keystone-SDA

Les usagers de la ligne ferroviaire entre Fribourg et Berne retrouvent leurs bonnes habitudes lundi matin. Depuis 4h00, les trains circulent à nouveau normalement sur ce tronçon, après huit semaines de travaux de modernisation des infrastructures menés par les CFF.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les installations de sécurité ont été remontées et soumises à des tests de fonctionnement. Des courses d’essai ont également eu lieu dimanche, ont indiqué dimanche les CFF dans un communiqué.

Des travaux de finition interviendront encore pendant quelques semaines sur cette ligne, «avec des répercussions ponctuelles pour la clientèle, notamment en soirée».

Du 27 juin au 25 août, plus de 200 personnes ont travaillé sur ces chantiers d’un montant de 90 millions, ont rappelé les CFF. Parmi les principales réalisations, on trouve la rénovation complète de la gare de Schmitten (FR) ou la remise à neuf de 29 aiguillages.

La compagnie ferroviaire souligne que le service de bus de substitution a bien fonctionné durant ces huit semaines et a été apprécié par les usagers. Cinq lignes de remplacement ont été mises en place, avec quelque 70 bus et plus de 150 chauffeurs.

