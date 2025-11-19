Retour de trains rapides entre Porrentruy et Delémont à l’étude

Keystone-SDA

Des trains rapides pourraient à nouveau circuler entre Porrentruy et Delémont. Le Parlement jurassien a accepté mercredi une motion appelant le Gouvernement à prendre toutes les mesures afin de réintroduire dès 2030 aux heures de pointe des trains rapides entre ces deux villes.

(Keystone-ATS) «Le rétablissement de trains rapides entre les pôles de Delémont et de Porrentruy représente un élément indispensable afin de renforcer le dynamisme économique, culturel et social de toute la région», a plaidé le motionnaire, le député des Vert-e-s Baptiste Laville. «Il s’agit d’une revendication légitime», a estimé l’élu.

La réintroduction de trains rapides entre le chef-lieu ajoulot et la capitale jurassienne porterait sur quatre liaisons par jour. Elle ne remettrait pas en cause l’offre à la demi-heure pour les villages sur cette ligne. Des trains rapides permettraient un gain de temps de dix minutes par trajet entre Porrentruy et Bâle.

Le Gouvernement recommandait le rejet de la motion, évoquant le coût estimé à 1,5 million de francs par an pour l’exploitation des trains supplémentaires. Il ne voulait pas non plus bouleverser l’équilibre du financement de l’ensemble des transports publics. Au vote, la motion a néanmoins été acceptée par 39 voix contre 13 et 7 abstentions.