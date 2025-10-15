Retour des bains d’hiver à Lausanne Bellerive

Keystone-SDA

Les "Bains des Rives" entament une nouvelle saison au bord du Léman à Lausanne Bellerive. Parallèlement, de nouvelles douches publiques accessibles aux personnes à mobilité réduite ont été installées devant les plateformes de baignade du Vieux-Port d’Ouchy et à la plage de Vidy.

(Keystone-ATS) Forts du succès rencontré lors des précédentes éditions, les «Bains des Rives» proposent à nouveau à la population lausannoise et aux visiteurs de goûter aux bienfaits des saunas panoramiques, bains en eau froide et moments de détente face au lac. Les usagers bénéficient par ailleurs des sanitaires de la piscine de Bellerive, indique mercredi la Ville de Lausanne dans un communiqué.

Le Service de l’économie poursuit par ailleurs son engagement pour des rives du lac toujours plus accessibles et conviviales. De nouvelles douches publiques ont été installées devant les plateformes de baignade du Vieux-Port d’Ouchy et à la plage de Vidy, et ont été adaptées aux personnes à mobilité réduite.

Réalisées à la demande de la population, ces installations complètent les récents aménagements inaugurés en 2025, tels que l’ascenseur hydraulique du Vieux-Port d’Ouchy ou le «Seatrac Mover» de la plage de Vidy qui permettent de se rendre dans l’eau sans assistance extérieure.