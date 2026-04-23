Retour en zone bénéficiaire pour RadioFr. l’an dernier

Keystone-SDA

RadioFr. "consolide" sa trajectoire "dans un environnement toujours incertain", en renouant avec la zone bénéficiaire. Le groupe de médias fribourgeois a dégagé l'an dernier un résultat d'exploitation de 31'558 francs, après une perte de 139'948 francs en 2024.

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(Keystone-ATS) Le groupe a été porté «par sa transformation stratégique et numérique», a-t-il indiqué jeudi, au lendemain de l’assemblée générale de Radio Fribourg SA. Dans un contexte marqué par les «mutations rapides» du secteur des médias et les incertitudes économiques, l’année 2025 a été particulièrement dense pour RadioFr..

La société cite le projet stratégique «Vision 2028», destiné à définir la feuille de route du programme francophone et de la plateforme Frapp. La transformation numérique s’est aussi accélérée pour le programme germanophone, avec le développement de la plateforme «wir Freiburg», avec les Freiburger Nachrichten (FN).

«Avancées solides»

Sur le plan financier, un plan d’économies a été déployé au deuxième semestre, en concertation avec le conseil d’administration, principalement dans les fonctions administratives. «Ces mesures, bien que contraignantes, visent à garantir la pérennité financière du groupe», précise le communiqué.

L’obtention, dès 2026 et pour quatre ans, de la concession pour la commercialisation publicitaire sur les bus, après des négociations avec les Transports publics fribourgeois (TPF) et Media F, constitue une «opportunité stratégique majeure». Les investissements ont été en outre renforcés dans la régie publicitaire Mediapub.

Malgré un environnement exigeant, insiste encore le communiqué, RadioFr. ressort de 2025 avec des «avancées solides», tant sur les plans stratégique qu’opérationnel. «La dynamique repose avant tout sur l’engagement, la flexibilité et le professionnalisme de ses équipes, pleinement mobilisées tout au long de l’année.»