Retour sur une expédition suisse en Arctique à l’UNIGE

Keystone-SDA

L'Université de Genève (UNIGE) et la fondation Pacifique organisent mardi 31 mars une soirée consacrée à l'expédition Arctique 2020-2024. Ce tour de l'océan Arctique en voilier visait à collecter des données scientifiques afin de mieux comprendre le rôle de cette région particulièrement sensible aux changements climatiques.

1 minute

(Keystone-ATS) Le documentaire «Horizons Arctiques. Récit d’une expédition suisse inédite» sera diffusé en avant-première. La projection sera suivie d’une discussion sur les enjeux scientifiques, environnementaux et géopolitiques de l’Arctique, en présence notamment de Daniel McGinnis, professeur associé à l’UNIGE, spécialiste des sciences de l’environnement et de l’eau.

Lancée en 2020, l’expédition avait pour objectif scientifique principal de monitorer en permanence les concentrations de gaz à effet de serre en Arctique. Ce projet s’inscrivait dans le cadre de la Décennie des sciences océaniques pour le développement durable (2021-2030), proclamée par les Nations Unies.

La fondation Pacifique, une organisation genevoise à but non lucratif, accueille des jeunes en réinsertion à bord de ses voiliers. Pour l’expédition Arctique 2020-2024, deux voiliers ont été utilisés par les différents équipages: le Mauritius et le Que Sera.