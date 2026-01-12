Retrait de l’initiative pour sauver le zoo du Dählhölzli à Berne

Keystone-SDA

L'UDC de la Ville de Berne a annoncé lundi avoir retiré son initiative pour préserver le parc animalier du Dählhölzli après la décision de la direction du zoo de maintenir une offre permettant aux enfants de venir caresser de petits animaux. Les initiants avaient recueilli plus que les 5000 signatures nécessaires.

1 minute

(Keystone-ATS) Ce retrait s’est dessiné après que la direction du zoo a annoncé en novembre 2025 sa volonté de maintenir cette offre familiale dans un cadre plus respectueux des animaux. Le public peut venir caresser des chèvres naines et des ânes nains notamment détenus dans un enclos qui est accessible par une échelle.

Pour la direction du parc, ce concept n’était plus adapté à l’époque actuelle. Elle estimait qu’une plus grande surface était nécessaire pour le bien-être des animaux. En 2023, elle avait donc annoncé la fermeture du zoo pour enfants, une décision qui avait suscité de vives réactions. L’UDC avait alors lancé avec des organisations de quartier une initiative pour le maintien de cette offre.