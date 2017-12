Droits d’auteur

A quoi les Suisses dépensent-ils leur argent? 24. novembre 2017 - 11:42 En 2015, les ménages suisses disposaient en moyenne d’un revenu de 6957 francs par mois. Une grande partie - soit 5298 francs - est affectée à la consommation de biens et de services. Pour les loisirs et la culture, les ménages dépensent en moyenne 557 francs, selon les résultats de l'enquête sur le budget des ménages publiée la semaine dernière par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les 6957 francs calculés pour 2015 comprennent les revenus de tous les membres d'un ménage, se composant en moyenne de 2,17 personnes. Tous les ménages ne touchent cependant pas cette somme, précise l'OFS: en 2015, 61% des ménages disposaient d'un revenu disponible inférieur à la moyenne suisse. Dépenses obligatoires Le revenu disponible moyen est obtenu en déduisant du revenu brut les dépenses obligatoires. Celles-ci se sont élevées en 2015 à 2990 francs par mois, ou 30% du revenu brut. Les impôts ont représenté le poste le plus important, avec 1208 francs par mois (12,1%). Dans les dépenses obligatoires, les cotisations aux assurances sociales représentent 9,8% du revenu brut, de même que l'AVS et la caisse de pension, les primes de l'assurance maladie obligatoire 5,9% et les transferts monétaires à d'autres ménages, comme les pensions alimentaires, 2,2%.