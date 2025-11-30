Revenus records pour les fabricants d’armes, à cause des tensions

Keystone-SDA

Attisées par les conflits en Ukraine et à Gaza, les ventes des 100 plus grands fabricants d'armes au monde ont atteint un nouveau record en 2024, selon un rapport publié lundi. Et ce, malgré des problèmes de production qui entravent les livraisons.

3 minutes

(Keystone-ATS) Sur l’année, les ventes se sont élevées à 679 milliards de dollars (546 milliards de francs), en hausse de 5,9% sur un an, rapporte l’institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI). Au cours de la dernière décennie, entre 2015 et 2024, les revenus des 100 plus grands fournisseurs ont augmenté de 26%.

«L’année dernière, les revenus mondiaux des fournisseurs d’armes ont atteint le niveau le plus élevé jamais enregistré par le SIPRI, les producteurs ayant capitalisé sur une forte demande», a déclaré Lorenzo Scarazzato, du programme «dépenses militaires et production d’armes» de l’institut, dans un communiqué.

Jade Guiberteau Ricard, du même programme, a expliqué à l’AFP que «c’est principalement dû à l’Europe», bien que «toutes les régions aient augmenté, sauf l’Asie et l’Océanie». Selon elle, la hausse de la demande en Europe est liée à la guerre en Ukraine et «à la perception de la menace de la Russie par les États européens».

Problèmes d’approvisionnement

Cette évolution tient d’une part aux besoins de l’Ukraine elle-même et d’autre part à ceux des pays qui lui ont envoyé du matériel et doivent reconstituer leurs stocks. Dans plusieurs pays européens, «nous avons vu de nombreux plans de modernisation en cours qui représenteront une nouvelle source de demande», a ajouté Mme Guiberteau Ricard.

Trente-neuf des 100 principaux fournisseurs d’armes sont américains, parmi eux les trois premiers: Lockheed Martin, RTX (anciennement Raytheon Technologies) et Northrop Grumman. L’ensemble des fabricants américains a enregistré un chiffre d’affaires combiné en hausse de 3,8%, à 334 milliards de dollars, soit près de la moitié du total mondial.

Cependant, des dépassements de budget et des retards affectent plusieurs programmes clés aux États-Unis, comme le chasseur F-35 et le sous-marin de classe Columbia.

En Europe, le chiffre d’affaires agrégé des 26 plus grandes sociétés d’armement a augmenté de 13%, à 151 milliards de dollars. Mais les fabricants d’armes européens rencontrent également des difficultés pour répondre à la demande accrue, avec un approvisionnement en matériaux plus difficile.

Deux fabricants d’armes russes figurent également parmi les 100 principaux fournisseurs. Rostec et United Shipbuilding Corporation ont vu leurs revenus combinés augmenter de 23%, à 31,2 milliards de dollars, malgré un manque de composants dû aux sanctions internationales, la demande intérieure compensant largement la baisse des exportations.