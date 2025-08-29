Revitalisation accrue pour le Marais-Rouge aux Ponts-de-Martel (NE)
Le canton de Neuchâtel conclut un partenariat avec un acteur économique pour poursuivre les travaux de revitalisation de la tourbière du Marais-Rouge, située en bordure du village des Ponts-de-Martel. L'opération permet d'accroître les surfaces à régénérer cette année.
(Keystone-ATS) Le Marais-Rouge est inscrit à l’inventaire fédéral des hauts marais et marais de transition d’importance nationale, a rappelé vendredi l’Etat de Neuchâtel. Dès cet automne, le secteur sud du marais fera l’objet de travaux de revitalisation, qui s’étendront sur un mois environ.
Les interventions répondent aux exigences de protection de l’ordonnance fédérale sur les hauts marais, précise le communiqué. Ils seront réalisés sur des terrains appartenant au canton et à la fondation du Musée de la Tourbière, à proximité du sentier de la tourbière.
Cadence accrue
Ces futurs travaux sont le fruit d’un partenariat conclu entre la Banque cantonale neuchâteloise (BCN) et le Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE). La collaboration permet d’augmenter les surfaces de tourbière à régénérer pour l’année 2025.
L’objectif du projet commun consiste à revitaliser les milieux humides afin de favoriser la biodiversité et de restaurer l’équilibre hydrique de la tourbière en remettant en eau la masse de tourbe.