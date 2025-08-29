La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Revitalisation accrue pour le Marais-Rouge aux Ponts-de-Martel (NE)

Keystone-SDA

Le canton de Neuchâtel conclut un partenariat avec un acteur économique pour poursuivre les travaux de revitalisation de la tourbière du Marais-Rouge, située en bordure du village des Ponts-de-Martel. L'opération permet d'accroître les surfaces à régénérer cette année.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le Marais-Rouge est inscrit à l’inventaire fédéral des hauts marais et marais de transition d’importance nationale, a rappelé vendredi l’Etat de Neuchâtel. Dès cet automne, le secteur sud du marais fera l’objet de travaux de revitalisation, qui s’étendront sur un mois environ.

Les interventions répondent aux exigences de protection de l’ordonnance fédérale sur les hauts marais, précise le communiqué. Ils seront réalisés sur des terrains appartenant au canton et à la fondation du Musée de la Tourbière, à proximité du sentier de la tourbière.

Cadence accrue

Ces futurs travaux sont le fruit d’un partenariat conclu entre la Banque cantonale neuchâteloise (BCN) et le Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE). La collaboration permet d’augmenter les surfaces de tourbière à régénérer pour l’année 2025.

L’objectif du projet commun consiste à revitaliser les milieux humides afin de favoriser la biodiversité et de restaurer l’équilibre hydrique de la tourbière en remettant en eau la masse de tourbe.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
6 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
23 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Archives
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Ce débat est fermé mais vous pouvez lire les commentaires
2 J'aime
5 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision