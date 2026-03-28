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Reza Pahlavi acclamé à la conférence des conservateurs américains

Keystone-SDA

Reza Pahlavi, le fils du dernier chah d'Iran exilé aux Etats-Unis, a suscité samedi l'enthousiasme d'une salle comble de conservateurs américains réunis à l'occasion de la CPAC au Texas. Il a exhorté Washington à intensifier sa campagne militaire contre Téhéran.

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(Keystone-ATS) Sous un tonnerre d’applaudissements, l’homme de 65 ans a présenté la guerre menée dans son pays d’origine comme une occasion historique de renverser le pouvoir iranien. Il a rêvé d’un futur où l’Iran passerait du statut d’ennemi numéro un à celui d’allié des Etats-Unis.

«Pouvez-vous imaginer l’Iran passer de: ‘Mort à l’Amérique’ à ‘Bénie soit l’Amérique’?», a-t-il demandé au public venu assister à la conférence annuelle des conservateurs américains (CPAC), qui se tient dans la banlieue de Dallas.

«Le président Trump rend à l’Amérique sa grandeur, et j’ai l’intention de rendre à l’Iran sa grandeur», a-t-il ajouté, acclamé par la foule.

Reza Pahlavi, qui n’est pas retourné en Iran depuis la révolution de 1979 ayant renversé la monarchie, dirige l’un des nombreux mouvements d’opposition basés à l’étranger et se présente comme une alternative en cas de chute du pouvoir iranien. Mais l’opposition iranienne demeure fragmentée et les groupes issus de minorités ethniques s’opposent depuis longtemps à ses partisans.

Reza Pahlavi est apparu sur le devant de la scène internationale au moment du mouvement de contestation en Iran qui a culminé en janvier et a été réprimé dans le sang, un des plus importants depuis la proclamation de la République islamique.

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