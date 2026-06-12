Rhône 3: Franz Ruppen promet une vision actualisée pour fin 2026

Keystone-SDA

L'avancement du projet de 3e correction du Rhône continue de questionner tant en Valais que dans le canton de Vaud. Afin de rassurer, le conseiller d'Etat valaisan en charge du dossier, Franz Ruppen, promet une vision actualisée du projet pour la fin 2026.

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(Keystone-ATS) Selon le conseiller d’État en charge du Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement (DMTE), «l’état d’avancement de cette révision était d’environ 60% à fin 2025. Depuis lors, les analyses techniques, financières et organisationnelles se sont poursuivies pour tenir compte de l’évolution des connaissances, des contraintes de réalisation et des risques liés aux événements extrêmes.»

Vendredi, à l’heure des questions au Parlement, l’élu haut-valaisan a précisé que «le Conseil d’Etat vise à présenter, d’ici la fin de l’année 2026, une vision actualisée du projet comprenant notamment.»

Celle-ci précisera les mesures retenues et leur priorisation; le calendrier prévisionnel de réalisation; les niveaux de protection visés; les modalités de financement et les principes de gouvernance et de pilotage du projet.