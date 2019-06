Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a dit s'attendre à plus de 100 millions d'euros (110 millions de francs) de dégâts après les violents orages qui se sont abattus sur la région mi-juin. Vingt-cinq communes, notamment dans l'Ain et en Haute-Savoie, ont été reconnues en état de "catastrophe naturelle".

Selon M. Wauquiez, "8000 à 10'000 agriculteurs ont perdu énormément" lors de cet épisode météorologique, a-t-il dit jeudi lors d'une conférence de presse, peu avant que l'assemblée régionale se prononce sur un plan d'urgence de 6 millions d'euros destinés aux agriculteurs frappés par les intempéries, dont un million d'euros iront à la viticulture.

Le 15 juin, des orages aussi violents que brefs, accompagnés de grêle et de fortes bourrasques, ont touché jusqu'à neuf départements dans la région.

Les secteurs agricoles les plus affectés ont été l'arboriculture (noix, abricots, cerises ou pêches) en Isère, dans la Drôme et en Ardèche principalement, ainsi que la viticulture, également en Isère et dans la Drôme mais aussi en Savoie. Les exploitations céréalières et fourragères de la Loire, l'Isère et la Drôme ont également été frappées.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous Sondage: clavier et main close up Donnez-nous votre avis