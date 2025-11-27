Risque d’effondrement d’une masse rocheuse entière levé à Brienz

Keystone-SDA

Le village grison de Brienz n'est plus menacé par un éboulement massif et rapide. Le processus de glissement de la roche s'est modifié mercredi. L'effondrement d'une masse rocheuse entière n'est plus possible, écrivent jeudi les autorités.

(Keystone-ATS) Dans le dernier bulletin d’information de la commune d’Albula/Alvra, l’état-major communal écrit que le plateau Est, au-dessus du village évacué, s’est détaché de plus en plus fortement ces derniers temps. Il s’est progressivement désagrégé en une masse de débris qui appuie sur la masse de gravats située en dessous.

Des vitesses pouvant atteindre cinq mètres par heure ont été mesurées par moments dans ces éboulis, mais tôt jeudi matin, la vitesse du nouveau flux de gravats avait déjà considérablement diminué.

Les masses de gravats s’accumulent désormais en un lent flux de gravats qui descend vers le village. «Un effondrement important du plateau est n’est plus possible», écrit la commune.