Roche: pas assez vert, ni transparent (Ethos)

1 minute

(Keystone-ATS) L’organisation de conseil aux actionnaires Ethos recommande à ceux de Roche de rejeter mardi en assemblée générale le rapport de durabilité et l’ensemble des points touchants à la rémunération des instances dirigeantes du mastodonte pharmaceutique rhénan l’an dernier.

Ethos s’indigne notamment des 13 millions de francs perçus par Severin Schwan, dont 7,2 millions pour avoir tenu les rênes de la direction pendant deux mois et demi et 5,8 millions pour avoir présidé le conseil pendant les neuf mois restants. Sur une base annuelle, chacune de ces rémunérations excède de manière significative les pratiques en la matière observée dans des entreprises comparables.

Sur le front de la durabilité, l’organisation déplore notamment une absence d’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre validés par la science comme étant compatibles avec un scénario d’un réchauffement de 1,5 degré Celsius. Le rapport dédié est en outre jugé lacunaire par rapport aux informations que la multinationales publie sur son site internet, dont l’actualisation laisse par ailleurs à désirer.

Les responsables de Roche sont enfin appelés à considérer contraignant le vote des actionnaires sur le rapport de durabilité et non plus consultatif.