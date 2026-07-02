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Roche revendique un succès clinique pour un anticancéreux

Keystone-SDA

Le mastodonte pharmaceutique et du diagnostic Roche revendique jeudi le succès d'un volet clinique pivot sur son divarasib, dans l'indication contre une forme de cancer du poumon, en ligne subordonnée de traitement.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’anticancéreux expérimental a démontré à l’issue de l’étude de phase III Krascendo 1 une supériorité en matière de survie sans progression de la maladie et de taux de survie pour l’heure non quantifiée sur le sotorasib et sur l’adagrasib chez des patients déjà préalablement traités pour un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) présentant la mutation KRAS G12C.

Les chercheurs n’ont par ailleurs pas décelé de nouveaux effets secondaires indésirables et ceux observés se sont avérés gérables et réversibles, assure la multinationale dans son communiqué.

Les résultats détaillés seront présentés à l’occasion d’un prochain congrès médical.

Le programme Krascendo comprend encore deux volets additionnels de phase III. Krascendo 2 évalue le divarasib en première ligne de traitement, combiné avec le pembrolizumab. Krascendo 3 examine le traitement en monothérapie post-chirurgicale et après une chimio-immunothérapie.

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