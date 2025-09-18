La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Roche s’offre le californien 89bio pour jusqu’à 3,5 milliards

Keystone-SDA

Roche acquiert le spécialiste américain des troubles hépatiques et cardiovasculaires 89bio, pour un montant initial de 2,4 milliards de dollars (1,9 milliard de francs). Le géant pharmaceutique bâlois prévoit d'éventuels versements additionnels, jusqu'à 1,1 milliard.

1 minute

(Keystone-ATS) L’opération permet notamment à la multinationale rhénane de mettre la main sur le pégozafermin qu’évalue actuellement 89bio en étude clinque de phase III contre la stéatose hépatique liée à un dysfonctionnement métabolique, précisent les deux protagonistes jeudi dans des communiqués.

Les 6 dollars initialement offerts par titre représentent une prime de 52% sur le cours moyen pondéré de 89bio sur les 60 derniers jours de négoce en date du 17 septembre, indique Roche. Le montant proposé dépasse de 79%, le cours de clôture de 89bio à cette date, souligne 89bio.

Les deux organes de surveillance ont d’ores et déjà approuvé la transaction, qui doit être bouclée avant la fin de l’année. Les employés de 89bio viendront alors grossir les effectifs pharmaceutiques de Roche.

