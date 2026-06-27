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Roches-de-Moron (NE): un feu de sol demeure actif

Keystone-SDA

Trois jours après le début de l’incendie de forêt survenu aux Roches-de-Moron, sur le territoire des Planchettes (NE), un feu de végétation se propageant dans le sol reste actif sur le site, a indiqué samedi la police neuchâteloise. Les opérations d’extinction et de surveillance se poursuivent.

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1 minute

(Keystone-ATS) Les dispositifs de surveillance déployés à la suite de l’incendie survenu mercredi ont permis de détecter plusieurs nouveaux départs de feu. Ces foyers sont liés à un feu de sol qui couve sous la surface et persiste dans certains secteurs, précise la police dans son communiqué.

Ce type d’incendie progresse lentement à moyenne profondeur et lorsqu’il rencontre des racines, se propage sous terre avant de réapparaître ponctuellement en surface, générant de nouvelles réactivations. Cette évolution est rendue possible par les conditions particulièrement chaudes et sèches.

Les interventions pourraient se poursuivre ces prochains jours. Leur durée dépendra notamment de l’évolution des conditions météorologiques et de leur influence sur le comportement du feu.

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