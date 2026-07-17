Romande Energie investit pour la première fois hors de Suisse

Romande Energie investit pour la première fois hors de Suisse Keystone-SDA

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Romande Energie a pris une participation minoritaire dans l'entreprise finlandaise Hyperion Robotics, pour un montant non dévoilé.

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(Keystone-ATS) «Cette participation constitue le septième investissement du portefeuille de ‘corporate venture capital’ (capital-investissement d’entreprise) de Romande Energie et le premier réalisé en dehors de la Suisse», a précisé vendredi une porte-parole du groupe morgien, interrogée par l’agence AWP.

Cette branche de l’entreprise «peut investir jusqu’à un million de francs dans des start-ups suisses et européennes actives dans le domaine de l’énergie», ajoute-t-elle, «afin de renforcer la capacité d’innovation de Romande Energie. Cette démarche permet de suivre de près les nouvelles technologies, mais aussi les nouveaux modèles d’affaires.»

Hyperion Robotics, fondée en 2020 et basée à Espoo au nord-ouest de Helsinki, s’appuie sur l’impression 3D, la robotique et sur l’intelligence artificielle (IA) physique afin de produire des structures en béton renforcées pour les réseaux électriques et les centres de stockage de données, en réduisant «les émissions jusqu’à 70%» par rapport à une construction traditionnelle.

Romande Energie précise, concernant les investissements réalisés, qu'»à terme, lorsque ces solutions auront atteint un niveau de maturité suffisant, elles pourront être utilisées par les métiers du groupe».

Au sujet de Hyperion Robotics, «à ce stade, il est encore trop tôt pour se prononcer sur les synergies potentielles». La jeune pousse nordique «doit d’abord poursuivre son développement en Finlande et au Royaume-Uni avant de s’attaquer à de nouveaux marchés. Des collaborations futures sont envisageables, mais il est prématuré de se projeter davantage», complète la porte-parole.