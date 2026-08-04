Romantisme et modernité pour la 37e semaine de piano à St-Légier

Keystone-SDA

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La Semaine internationale de piano et de musique de chambre revient à Saint-Légier-La-Chiésaz (VD) pour sa 37e édition, du 8 au 15 août. Sur huit soirées à l'église de La Chiésaz, les organisateurs proposent un répertoire naviguant entre partitions célèbres et trésors à (re)découvrir. Romantisme et modernité seront à l'honneur cette année.

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(Keystone-ATS) Parmi les moments forts annoncés, une soirée consacrée à Beethoven avec la Sonate op. 109, interprétée par la pianiste et cofondatrice du festival Edith Fischer. Elle sera suivie du Trio No2 op. 70 de Beethoven, avec Patrick Genet (violon) et Marc Jaermann (violoncelle) qui viendront rejoindre Edith Fischer sur scène, indiquent les responsables dans un communiqué.

Romantisme toujours pour la soirée de clôture avec le Trio op. 7 du compositeur français Edouard Lalo et le Quatuor op. 6 créé par Hermann Goetz, musicien d’origine allemande, mais considéré comme Suisse pour avoir passé toute sa vie à Winterthur. Ces deux oeuvres seront interprétées par un quatuor composé de Jorge Pepi-Alos (piano et directeur artistique du festival), Noëmi Schindler (violon), Nicolas Corti (alto) et Christophe Roy (violoncelle).

A découvrir aussi sur les hauts de Vevey, des oeuvres de Ravel, Schubert, Rachmaninov, Prokoviev, Haendel, Chpoin ou encore Liszt. Le festival fait également la part belle à la relève. Cette année, il met notamment en exergue la pianiste finno-américaine Iida Nyman et le Hollandais Philip Karmanov.

Pour le répertoire moderne, la manifestation musicale propose entre autres une «escale envoûtante» en Amérique latine. Jorge Pepi-Alos et la mezzo-soprano chilienne Claudia Godoy célébreront à leur manière le chant et la danse, en interprétant une dizaine d’oeuvres magnétiques, au croisement des harmonies modernes et des racines latino-américaines.

La billetterie est ouverte sur place 30 minutes avant les concerts.