Roth, un ministre pour ambassadeur 03. juillet 2001 - 17:22 15.05.2001: Le conseiller d'Etat jurassien Jean-François Roth a été nommé ambassadeur d'Expo 02. Sa mission - et il l'a accepté: représenter l'exposition nationale dans différentes manifestations pendant une année, jusqu'à l'ouverture. Le message que Jean-François Roth doit délivrer est très clair: rappeler que l'exposition nationale s'ouvre le 15 mai 2002. Et dire combien l'aventure est passionnante pour le pays tout entier, annonce le communiqué diffusé mardi par Expo 02. L'ambassadeur entend profiter de chaque apparition pour déposer «un grain de poivre» de son Jura natal. Et, comme l'arteplage jurassien, il sera mobile et fera le lien entre les quatre sites fixes. «Nous sommes persuadés que le canton du Jura, en sa qualité de canton ouvert, peut être le déclic qui fera bouger la Suisse», ajoute Jean-François Roth. Un «club des ambassadeurs» devrait être créé. Il réunira des personnalités des milieux scientifiques, sportifs, du show-biz ou encore de la politique et de l'économie. swissinfo