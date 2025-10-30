Royaume-Uni: Andrew va perdre son titre de prince et doit déménager

Keystone-SDA

Le prince Andrew, empêtré dans l'affaire Epstein, va perdre son titre de prince et devoir déménager de sa résidence de 30 pièces près de Windsor, a annoncé Buckingham Palace. C'est une nouvelle étape dans la disgrâce de la brebis galeuse de la famille royale.

(Keystone-ATS) Le roi Charles III a lancé jeudi «un processus formel» pour retirer ses «titres et honneurs» à son frère Andrew, mis en cause pour ses liens avec le défunt financier et pédocriminel américain Jeffrey Epstein, a annoncé le palais de Buckingham dans un communiqué.

«Le prince Andrew sera désormais connu sous le nom d’Andrew Mountbatten Windsor», ce qui revient à lui retirer le titre princier qu’il avait acquis à la naissance, selon le communiqué.

En outre, le prince déchu devra quitter sa résidence royale de Royal Lodge, près de Windsor (40 km à l’ouest de Londres). «Un avis formel a été délivré pour (qu’il) renonce au bail, et il va déménager dans un autre logement privé», poursuit le communiqué.

Le deuxième fils d’Elizabeth II (1926-2022), âgé de 65 ans, installé avec son ex-épouse Sarah Ferguson dans ce manoir de 30 pièces depuis 2003, ira s’installer dans la propriété de Sandrigham Estate à Norfolk, à quelque 180 km au nord-est de Londres, selon l’agence Press Association.

Pression croissante

Andrew était sous pression croissante pour quitter cette résidence qui s’étend sur le domaine royal de Windsor, en particulier depuis la publication la semaine dernière des mémoires posthumes de Virginia Giuffre, principale accusatrice de Jeffrey Epstein.

La propriété, où a vécu jusqu’en 2002 la mère de la reine Elizabeth II, comprend une résidence pour le jardinier, six «cottages» pour les employés et un logement pour les officiers de sécurité vivant sur place.