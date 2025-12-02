Royaume-Uni: la princesse Kate célèbre l’esprit de solidarité

La princesse Kate, épouse du prince héritier William, a loué mardi le pouvoir de la solidarité en période "d'incertitude", dans une lettre adressée aux invités de son traditionnel concert de chants de Noël à Londres, publiée mardi par le palais de Kensington.

(Keystone-ATS) Quelque 1600 personnes doivent assister vendredi à cette célébration à l’abbaye de Westminster, la cinquième organisée par la princesse.

«À une époque où la vie peut parfois sembler fragmentée ou incertaine, la période de Noël nous rappelle l’importance de nous tourner les uns vers les autres avec bienveillance, compréhension et espoir», écrit-elle dans sa missive.

Ce concert «offre un moment de solidarité collective, une occasion de célébrer l’esprit de communauté et d’entraide, et de rendre hommage aux liens visibles et invisibles qui nous unissent tous», ajoute-t-elle.

Kate, 43 ans, avait annoncé en mars 2024 souffrir d’un cancer, dont la nature n’a jamais été dévoilée. Dix mois plus tard, en janvier dernier, elle a déclaré être en rémission.

L’épouse de l’héritier au trône a depuis fait son retour progressivement sur la scène publique, avec des activités consacrées notamment à la petite enfance.

Elle a aussi pris l’habitude de diffuser des vidéos célébrant le passage d’une saison à une autre en rendant hommage à la nature.

«En prenant davantage conscience de notre monde intérieur et extérieur, nous pouvons trouver clarté et sens à notre vie», a-t-elle ainsi déclaré dans sa vidéo consacrée à l’automne.

Le 18 novembre, dans son premier discours depuis 2023, prononcé devant des hommes d’affaires de la City à Londres, elle avait appelé à «valoriser le temps et la tendresse autant que la productivité et la réussite», affirmant que rechercher «la rentabilité et (apporter) une contribution positive» à la société n’étaient «pas incompatibles».