Royaume-Uni: le PIB stagne en janvier

Keystone-SDA

Le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a stagné en janvier, avant même le début de la guerre au Moyen-Orient qui risque d'affecter profondément l'économie du pays, notamment avec la hausse des prix de l'énergie.

2 minutes

(Keystone-ATS) Cette stagnation en janvier fait suite à des hausses de 0,1% en décembre et 0,2% en novembre, a souligné vendredi l’Office national des statistiques (ONS).

«Notre plan économique est le bon, mais je sais qu’il reste encore du travail à faire», a réagi dans un communiqué la ministre des Finances Rachel Reeves, disant bâtir «une économie plus forte et plus sûre» dans «un monde incertain».

Le gouvernement travailliste du Premier ministre Keir Starmer, qui a fait de la croissance sa priorité, peine à remplir son objectif, confronté depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2024 à la guerre commerciale de Donald Trump et désormais aux risques engendrés par le conflit au Moyen-Orient.

L’Office for Budget Responsibility (OBR), qui établit les prévisions économiques officielles du Royaume-Uni, a récemment revu à la baisse ses attentes pour l’année en cours: il n’envisage désormais plus qu’une croissance de 1,1%.

«La situation géopolitique a explosé en quelque chose qui pourrait encore davantage menacer les perspectives», souligne en outre Lindsay James, analyste chez Quilter.

«Le baril de pétrole est désormais à 100 dollars, et avec l’Iran promettant d’infliger une douleur maximale sur le plan économique, ce prix pourrait facilement grimper», ajoute-t-elle.

Rachel Reeves a concédé en début de semaine que la guerre au Moyen-Orient risquait «d’exercer une pression à la hausse sur l’inflation dans les mois à venir», même si l’impact économique du conflit dépendra «de sa gravité et de sa durée».