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Russie: des attaques de drones font trois morts et cinq blessés

Keystone-SDA

Des attaques de drones ont tué trois personnes et blessé cinq autres dans la région de Moscou, a annoncé lundi le gouverneur local, Andreï Vorobyov. 81 de ces engins ont été abattus dans la région au cours de la nuit.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Dans la localité de Pionersky à Istra, trois personnes ont été tuées et trois autres blessées par une chute de drone […] A Solnechnogorsk, deux personnes ont été blessées après qu’un drone a frappé un immeuble d’appartements», a-t-il écrit sur le réseau social Telegram.

Dans le sud-ouest de la Russie, son homologue de la région de Stavropol, Vladimir Vladimirov, a fait état d’une «attaque ennemie» qui a «déclenché un incendie sur la zone industrielle du village de Viazniki, dans le district de Shpakovsky», sans signaler de victime à ce stade.

L’Ukraine a intensifié dernièrement ses attaques contre la Russie, visant particulièrement des infrastructures d’hydrocarbures pour tenter d’assécher la capacité de Moscou à financer son effort de guerre.

La Russie continue de son côté de frapper quotidiennement l’Ukraine, plus de quatre ans après le début du pire conflit en Europe depuis la seconde guerre mondiale, jusqu’à présent sans issue diplomatique.

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