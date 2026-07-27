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Russie: deux morts dans une attaque de drones ukrainienne

Keystone-SDA

Deux personnes ont été tuées et cinq autres ont été blessées dans la nuit dans une attaque de drones ukrainienne à Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, ont indiqué lundi les autorités locales.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «L’attaque aérienne nocturne a abouti à des conséquences tragiques. Deux personnes — des époux — ont été tuées à Rostov-sur-le-Don», a écrit sur Telegram le gouverneur régional, Iouri Slioussar. Selon lui, cinq autres personnes, parmi lesquels un adolescent, ont été blessés.

Pour leur part, les autorités de la région de Belgorod, frontalière de l’Ukraine, ont fait état lundi de 12 blessés, dont deux enfants, dans une «attaque massive» nocturne de drones ukrainienne.

Plus de quatre ans après le début de l’offensive russe à grande échelle contre l’Ukraine, la diplomatie est au point mort et les deux pays font monter en puissance leurs frappes à longue portée, faisant un nombre croissant de victimes civiles.

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