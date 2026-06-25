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Russie: incendie dans un dépôt de carburant attaqué par l’Ukraine

Keystone-SDA

Un incendie s'est déclaré dans un dépôt de carburant de Krasnodar, dans le sud de la Russie, touché par un drone ukrainien, ont annoncé jeudi les autorités locales. L'armée ukrainienne vise régulièrement des raffineries, oléoducs et dépôts pétroliers en Russie.

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(Keystone-ATS) «A la suite de la chute de débris d’un drone, un incendie s’est déclaré au dépôt pétrolier de Poltavskaïa. Les services d’urgence et d’intervention sont à pied d’oeuvre sur place», a écrit sur les réseaux sociaux le chef du district de Krasnorarmeysky de la région de Krasnodar, Aleksandr Kharitonov.

En ciblant les raffineries, oléoducs et dépôts pétroliers en Russie, Kiev espère priver Moscou des revenus tirés de la vente d’hydrocarbures, qui servent notamment à financer son effort de guerre en Ukraine depuis 2022.

Ces frappes provoquent souvent de spectaculaires incendies, mais leur impact sur la production russe reste difficile à évaluer.

Selon un récent rapport d’Energy Intelligence, une société américaine de recherche dans le secteur de l’énergie, environ un tiers des capacités russes de raffinage de pétrole ont été mises à l’arrêt en raison des frappes ukrainiennes.

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