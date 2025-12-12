Russie: sept blessés dans une attaque de drone contre un immeuble

Keystone-SDA

Sept personnes, parmi lesquelles un enfant, ont été blessées dans la nuit de jeudi à vendredi à la suite d'une attaque de drone ukrainienne à Tver, à environ 180 km au nord-ouest de Moscou, ont indiqué les autorités locales.

(Keystone-ATS) «A Tver, on est en train de combattre les conséquences de la chute des débris d’un drone sur un immeuble résidentiel», a écrit sur Telegram le gouverneur régional par intérim, Vitali Koroliov.

Selon lui, «six adultes et un enfant» ont été blessés dans l’attaque, et une vingtaine d’habitants ont dû être évacués en raison des dommages infligés à l’immeuble.

Des images de l’AFP sur place montrent la façade noircie des premiers étages d’un grand immeuble résidentiel et les fenêtres détruites de plusieurs appartements.

Des caméras de surveillance ont capturé le moment de l’impact sur les bas étages de l’immeuble, provoquant une forte explosion et un incendie.

«On a vu une énorme flamme, une flamme très forte. Ce n’est que plus tard, quand l’incendie a été éteint, que nous avons pu nous rendre compte à quel point c’était une tragédie», a raconté à l’AFP Natalia, qui habite dans une maison voisine.

Cirque endommagé

Le chapiteau d’un cirque installé à proximité a également été endommagé, a constaté l’AFP.

L’Ukraine subit des bombardements russes quasi quotidiens, qui frappent l’ensemble de son territoire depuis le début de l’assaut russe à grande échelle en février 2022.

Kiev mène de son côté régulièrement des frappes de drones en Russie, en disant cibler principalement les infrastructures militaires et énergétiques.

L’armée russe a déclaré vendredi avoir intercepté 90 drones ukrainiens au cours de la nuit, après avoir dit la veille en avoir abattu plus de 300 lors d’une des attaques ukrainiennes les plus massives à ce jour.

Le président américain Donald Trump, qui s’impose en médiateur dans le conflit ukrainien depuis son retour à la Maison Blanche en janvier, a fait part jeudi de son exaspération face à l’absence de résultat des pourparlers pour mettre fin au conflit.