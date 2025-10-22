La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Russie: Trump va annoncer un «renforcement majeur» des sanctions

Keystone-SDA

Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, a assuré mercredi que Washington allait annoncer une nouvelle série de sanctions contre Moscou au lendemain du report d'une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Budapest au sujet de la guerre en Ukraine.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Nous allons annoncer, soit en fin de journée après la clôture (de Wall Street, NDLR) soit demain matin tôt, un renforcement majeur des sanctions à l’encontre de la Russie», a déclaré M. Bessent devant la presse à la Maison Blanche.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision