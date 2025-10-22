Russie: Trump va annoncer un «renforcement majeur» des sanctions

Keystone-SDA

Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, a assuré mercredi que Washington allait annoncer une nouvelle série de sanctions contre Moscou au lendemain du report d'une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Budapest au sujet de la guerre en Ukraine.

1 minute

(Keystone-ATS) «Nous allons annoncer, soit en fin de journée après la clôture (de Wall Street, NDLR) soit demain matin tôt, un renforcement majeur des sanctions à l’encontre de la Russie», a déclaré M. Bessent devant la presse à la Maison Blanche.