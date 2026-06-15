S&P maintient la note du canton de Genève AA+, mais met en garde

Keystone-SDA

L'agence de notation Standard & Poor's (S&P) confirme le rating de crédit du canton de Genève à AA+, mais elle révise la perspective de "stable" à "négative". La note sera abaissée dans les deux ans si le canton ne parvient pas à contenir l'augmentation de ses charges.

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(Keystone-ATS) «Pour la première fois depuis le cycle de relèvements amorcé en 2022, la trajectoire de la notation cantonale prend une tournure défavorable», a indiqué lundi le Département des finances (DF), alors que le gouvernement doit présenter un plan d’économies d’ici à fin juin. Et de préciser que l’agence est préoccupée par la croissance non maîtrisée des dépenses de l’Etat.

Pour S&P, l’adoption et la mise en oeuvre de mesures d’économies, chiffrées à 500 millions de francs à l’horizon 2029, constituent un test déterminant des prochains mois. «Le Conseil d’Etat appelle l’ensemble des acteurs institutionnels à prendre la mesure de cet avertissement», écrit le DF. La note de S&P permet d’assurer des conditions d’emprunt avantageuses.

Baisse de l’épargne brute

L’agence S&P prévoit que l’épargne brute du canton, à savoir sa capacité à dégager des ressources propres pour investir et se désendetter, tombera sous la barre des 5% des recettes de fonctionnement et ne représentera plus que 3,9% en moyenne entre 2026 et 2028. Ce ratio s’élevait à 16,5% en 2023 et à 4,1% en 2025.

La dynamique observée par l’agence est due aux hausses importantes des dépenses sociales, de la contribution genevoise à la péréquation intercantonale et de santé avec l’entrée en vigueur de la réforme EFAS dès 2028. S&P tient compte aussi de l’incertitude sur les recettes fiscales que le conflit au Moyen-Orient rend plus volatiles.