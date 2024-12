Sébastien Rey assurera la direction du Nouvelliste et de Rhône FM

Keystone-SDA

Sébastien Rey est le nouveau directeur du Nouvelliste. Dès le 1er janvier, il occupera cette fonction en parallèle de son poste de directeur de Rhône FM.

1 minute

(Keystone-ATS) Sébastien Rey partagera équitablement son temps entre la radio et le journal, annonce mardi le groupe ESH Médias, propriétaire du Nouvelliste et actionnaire principal de Rhône FM. Il aura notamment comme mission « de poursuivre et d’accélérer le rapprochement » entre les deux médias valaisans, qui collaborent déjà depuis quelques années.

Sébastien Rey a longtemps été animateur télé à la RTS et radio à Rhône FM. Il a aussi été chef d’antenne pour la radio valaisanne, avant d’en devenir le directeur en 2020. Au Nouvelliste, il succède à David Genolet, parti l’été dernier.